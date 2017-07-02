Шесть членов одной семьи пострадали в ДТП на западе Азербайджана

Шесть членов одной семьи пострадали в аварии, произошедшей в воскресенье в Гяндже на западе Азербайджана, сообщают местные СМИ.
Управляющий автомобилем марки «Chevrolet» Анар Алиев не вписался в поворот, в результате чего машина врезалась в бордюр у обочины дороги.
В результате ДТП пострадали водитель, его супруга, мать и трое детей. Все шестеро доставлены в Больницу скорой помощи города Гянджа.
Р.Бабаев
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