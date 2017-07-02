Почти 750 населенных пунктов в 6 областях Украины остались без света из-за непогоды

Из-за природных катаклизмов 1 июля обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях , сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.
По ее данным, в частности, в Киевской области обесточены 49 н.п., Сумской - 341 н.п., Черкасской - 181 н.п., Полтавской - 69 н.п., Кировоградской - 76 н.п. и Черниговской - 29 н.п .
На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра ) пострадали 17 человек (из них 1 ребенок).
По предварительным данным, произошло падение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ", говорится в сообщении на сайте ведомства.
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