Почти 750 населенных пунктов в 6 областях Украины остались без света из-за непогоды

Из-за природных катаклизмов 1 июля обесточены 745 населенных пунктов в 6 областях , сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

По ее данным, в частности, в Киевской области обесточены 49 н.п., Сумской - 341 н.п., Черкасской - 181 н.п., Полтавской - 69 н.п., Кировоградской - 76 н.п. и Черниговской - 29 н.п .

На территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра ) пострадали 17 человек (из них 1 ребенок).

По предварительным данным, произошло падение 640 деревьев, повреждено 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ", говорится в сообщении на сайте ведомства.