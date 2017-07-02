Число жертв теракта в Дамаске достигло 18 человек

Взрыв, устроенный террористом-смертником в сирийской столице Дамаске, привел к гибели не менее 18 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.
Среди погибших числятся семь сотрудников правоохранительных органов, а также двое местных жителей. Личности остальных жертв пока не установлены.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых.
Местная полиция преследовала три автомобиля, которыми управляли террористы. Два транспортных средства удалось остановить, однако третий автомобиль оказался на территории города.
После того, как смертника окружили на площади Тахрир, он привел в действие взрывное устройство.
На видеоматериалах, представленных государственным сирийским телевидением, также виден серьезный ущерб, нанесенный во время взрыва близлежащим зданиям.
СМИ отмечают, что этот теракт стал самым масштабным в Дамаске за последние несколько месяцев.
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