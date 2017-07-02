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Дальнее зарубежье 02.07.2017 16:55

Число жертв теракта в Дамаске достигло 18 человек

Взрыв, устроенный террористом-смертником в сирийской столице Дамаске, привел к гибели не менее 18 человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Среди погибших числятся семь сотрудников правоохранительных органов, а также двое местных жителей. Личности остальных жертв пока не установлены.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых.

Местная полиция преследовала три автомобиля, которыми управляли террористы. Два транспортных средства удалось остановить, однако третий автомобиль оказался на территории города.

После того, как смертника окружили на площади Тахрир, он привел в действие взрывное устройство.

На видеоматериалах, представленных государственным сирийским телевидением, также виден серьезный ущерб, нанесенный во время взрыва близлежащим зданиям.

СМИ отмечают, что этот теракт стал самым масштабным в Дамаске за последние несколько месяцев.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]