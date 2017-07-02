Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9474 RUR   0.0287 GBR   2.217 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 36° 4 Июл 25° 36° 5 Июл 24° 34°

Регион 02.07.2017 15:53

Иран потратит $300 млн на развитие ракетной программы, заявляют в Тегеране

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил о планах Тегерана потратить порядка $300 млн на укрепление ракетной программы, передает в воскресенье иранское агентство "Мехр".

"Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде", - приводит агентство слова А.Боруджерди.

Как отметил политик, целью такого шага стало противодействие Тегерана Вашингтону, который поддерживает террористические группировки.

"Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление", - считает А.Боруджерди.

"Иран будет серьезно бороться с террористами в рамках своей стратегической политики", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, РАКЕТЫ, ПРОГРАММА, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


Иран продолжит испытания ракет, если это будет необходимо - Рухани В Иране сообщают об испытании усовершенствованных ракет Корпус Стражей Исламской революции начинает на севере Ирана учения с использованием ракетных систем Испытания Тегераном ракет не являются нарушением соглашения по атому - глава МИД Ирана Иран не намерен ограничивать испытания своих баллистических ракет - министр обороны Подписание контракта на поставку С-300 в Иран затягивается из-за того, что не удается согласовать его стоимость - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]