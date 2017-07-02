Иран потратит $300 млн на развитие ракетной программы, заявляют в Тегеране

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди заявил о планах Тегерана потратить порядка $300 млн на укрепление ракетной программы, передает в воскресенье иранское агентство "Мехр".

"Порядка $300 млн были выделены на развитие ракетной программы, в то время как такая же сумма направлена спецподразделению Корпуса стражей исламской республики "Кодс", при отсутствии которых террористы уже правили бы в Дамаске и Багдаде", - приводит агентство слова А.Боруджерди.

Как отметил политик, целью такого шага стало противодействие Тегерана Вашингтону, который поддерживает террористические группировки.

"Учитывая то, что американцы и их союзники в регионе поддерживают такие группировки, как "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", становится очевидно, что наши враги хотят вновь оказать на нас давление", - считает А.Боруджерди.

"Иран будет серьезно бороться с террористами в рамках своей стратегической политики", - добавил он.