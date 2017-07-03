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СНГ 03.07.2017 12:13

Семьи погибших на озере в Челябинской области получат материальную помощь - губернатор

Власти Челябинской области окажут материальную помощь двум семьям, чьи родственники погибли в лодке, перевернувшейся в воскресенье на озере в Чесменском районе, сообщил агентству "Интерфакс-Урал " пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин в понедельник.

"Сегодня утром губернатор Борис Дубровский подробно разобрал ужасную трагедию, которая произошла в Чесменском районе. Погибли семь человек, из которых четверо - дети. Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших", - сказал он.

По предварительной информации, каждая из двух семей получит до 100 тыс. рублей.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что мужчина со своими детьми и детьми родственников (девять человек) плыл по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. На берег смогли выплыть четверо детей.

Спасатели извлекли тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжается.

Погибли трое мужчин, 10-летняя девочка, и мальчики двух, восьми и 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ПОГИБШИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]