Семьи погибших на озере в Челябинской области получат материальную помощь - губернатор

Власти Челябинской области окажут материальную помощь двум семьям, чьи родственники погибли в лодке, перевернувшейся в воскресенье на озере в Чесменском районе, сообщил агентству "Интерфакс-Урал " пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин в понедельник.

"Сегодня утром губернатор Борис Дубровский подробно разобрал ужасную трагедию, которая произошла в Чесменском районе. Погибли семь человек, из которых четверо - дети. Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших", - сказал он.

По предварительной информации, каждая из двух семей получит до 100 тыс. рублей.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает, что мужчина со своими детьми и детьми родственников (девять человек) плыл по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. На берег смогли выплыть четверо детей.

Спасатели извлекли тела шестерых погибших, поиск последней жертвы трагедии продолжается.

Погибли трое мужчин, 10-летняя девочка, и мальчики двух, восьми и 15 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).