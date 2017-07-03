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СНГ 03.07.2017 12:27

Более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД - опрос

Уровень доверия к Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) среди россиян находится на уровне 52%, о недоверии заявил 41% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

По мнению 57% респондентов, в целом ведомство справляется с поставленными перед ним задачами (не согласны с этим 34%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 24-25 июня среди 1200 респондентов.

Социологи отмечают, что среди респондентов, общавшихся с инспекторами ГИБДД и среди остальных доли тех, кто положительно оценивает работу ведомства, различаются незначительно - 60% и 55% соответственно.

В среднем, по ответам 60% опрошенных, с инспекторами ГИБДД они встречались в последний раз около двух лет назад (остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить, когда это было).

По данным опросов, уровень коррумпированности ГИБДД снизился: если в конце 2015 года о продажности сотрудников ведомства говорили 32% (первое место в рейтинге), то сейчас - 23% (второе место в рейтинге).

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГИБДД, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]