Более половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД - опрос

Уровень доверия к Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) среди россиян находится на уровне 52%, о недоверии заявил 41% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.
По мнению 57% респондентов, в целом ведомство справляется с поставленными перед ним задачами (не согласны с этим 34%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 24-25 июня среди 1200 респондентов.
Социологи отмечают, что среди респондентов, общавшихся с инспекторами ГИБДД и среди остальных доли тех, кто положительно оценивает работу ведомства, различаются незначительно - 60% и 55% соответственно.
В среднем, по ответам 60% опрошенных, с инспекторами ГИБДД они встречались в последний раз около двух лет назад (остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить, когда это было).
По данным опросов, уровень коррумпированности ГИБДД снизился: если в конце 2015 года о продажности сотрудников ведомства говорили 32% (первое место в рейтинге), то сейчас - 23% (второе место в рейтинге).
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