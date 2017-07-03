Путин и Трамп занимают первые строчки в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе - данные СКАН

Президент РФ Владимир Путин возглавляет топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе, за ним по-прежнему следует президент США Дональд Трамп. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Так, по итогам июня В.Путин получил 232 075 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, а имя американского лидера упоминалось в прессе 104 835 раз.

С момента вступления в должность президента США 20 января Д.Трамп постоянно занимает вторую строчку рейтинга самых упоминаемых персон в российской прессе.

Также в пятерке - президент Украины Петр Порошенко (52 956 ссылок), председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (37 201), оппозиционер Алексей Навальный (30 155).

Далее следуют: мэр Москвы Сергей Собянин (27 693 упоминания в прессе), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (24 708), глава МИД РФ Сергей Лавров (21 284), президент Франции Эмманюэль Макрон (20 901).

На десятой строчке рейтинга - нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду, впервые попавший в список самых упоминаемых персон в российской прессе (20 529 ссылок).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в базе данных "СКАН" насчитывается более 24,4 тыс. наименований источников. Общее количество документов, импортированных в базу данных "СКАН", превышает 331 млн документов. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 240 тыс. публикаций.