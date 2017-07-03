Премьер Сингапура отверг обвинения в злоупотреблении властью

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в понедельник отверг все предъявленные его братом и сестрой обвинения в злоупотреблении властью, сообщают западные СМИ.
"Их заявления полностью безосновательны", - сказал сингапурский премьер, выступая в парламенте.
По его словам, эти обвинения "навредили репутации" правительства.
Скандал в семье Ли Сянь Луна разразился в середине июня. Его родственники заявили, что потеряли доверие к нему как к лидеру, обвинив его в злоупотреблении политической властью.
Разногласия между премьер-министром страны и его братом и сестрой, главным образом, связаны с бывшим домом их отца - первого премьер-министра республики Ли Куан Ю. Согласно его последней воле, он хотел, чтобы этот дом после его смерти был снесен во избежание возвеличивания его личности. Однако Ли Сянь Лун решил сохранить его как исторический памятник.
Брат и сестра премьера страны в июне опубликовали в соцсетях заявление под названием "Что случилось с ценностям Ли Куан Ю?", в котором они критикуют нынешнего премьера страны.
"С момента смерти Ли Куан Ю в Сингапуре произошли большие изменения, не отражающие те ценности, которые он защищал", - отмечалось в их совместном заявлении.
Три человека стали жертвами нападений на почве расизма в 2017 году - центр "Сова"
Италия назначила нового посла в Азербайджан
Во Франции предъявлены обвинения 23-летнему мужчине, планировавшему покушение на президента Макрона
Госинспекция труда предупредила работодателей о недопустимости работы на открытом воздухе при температуре выше 41 градуса
МЧС Азербайджана начал покупку зерна для Государственного зернового фонда
Число ядерных боеголовок в мире сократилось за год почти на 500 единиц - исследование
В Италии скончался актер Паоло Вилладжо
В выходные дни в ДТП на дорогах Азербайджана пострадали 19 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»