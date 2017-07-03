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Дальнее зарубежье 03.07.2017 12:55

Премьер Сингапура отверг обвинения в злоупотреблении властью

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в понедельник отверг все предъявленные его братом и сестрой обвинения в злоупотреблении властью, сообщают западные СМИ.

"Их заявления полностью безосновательны", - сказал сингапурский премьер, выступая в парламенте.

По его словам, эти обвинения "навредили репутации" правительства.

Скандал в семье Ли Сянь Луна разразился в середине июня. Его родственники заявили, что потеряли доверие к нему как к лидеру, обвинив его в злоупотреблении политической властью.

Разногласия между премьер-министром страны и его братом и сестрой, главным образом, связаны с бывшим домом их отца - первого премьер-министра республики Ли Куан Ю. Согласно его последней воле, он хотел, чтобы этот дом после его смерти был снесен во избежание возвеличивания его личности. Однако Ли Сянь Лун решил сохранить его как исторический памятник.

Брат и сестра премьера страны в июне опубликовали в соцсетях заявление под названием "Что случилось с ценностям Ли Куан Ю?", в котором они критикуют нынешнего премьера страны.

"С момента смерти Ли Куан Ю в Сингапуре произошли большие изменения, не отражающие те ценности, которые он защищал", - отмечалось в их совместном заявлении.

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Тэги: СИНГАПУР, ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЯ, ОТРИЦАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]