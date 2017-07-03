АИФ исключил Standard Insurance из числа страховых агентов фонда

Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) исключил страховую компанию "Standard Insurance" из числа страховых агентов.
Согласно данным на сайте АИФ, число страховых агентов фонда, таким образом, сократилось до 16.
Как заявил ранее глава Совета директоров палаты Руфат Асланлы, палата предоставила Standard Insurance отсрочку для решения проблем с капитализацией, которая истекла в июне.
По данным Standard Insurance, она пока не повысила капитал до требования регулятора, однако не намерена покидать рынок и в ближайшее время повысит капитал в соответствии с требованием регулятора.
Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года. Акционером компании является одно юридическое лицо. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. При этом капитал компании на 1 января 2017 года равен 7 млн 304,219 тыс. манатов и за 2016 год снизился на 44,2%.
А.Ахундов
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