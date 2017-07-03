Серийный насильник-педофил получил в Челябинске 23 года колонии строгого режима

Районный суд в Челябинске вынес приговор 37-летнему местному жителю Вадиму Есипову за изнасилование и покушение на изнасилование женщин и детей, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.
Ему назначено наказание в виде 23 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в сумме 150 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый изнасиловал семилетнюю девочку. Он надругался над девочкой в вечернее время на участке местности, расположенном недалеко от пересечения центральных улиц города.
Также В.Есипову предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности еще семерых потерпевших, всего в совершении 22 преступных эпизодов. Преступления были совершены в период 2014 - 2016 годов, отмечается в сообщении.
В пресс-службе СУ СКР по региону агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что среди изнасилованных были также взрослые женщины.
Обвиняемый был задержан в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СКР совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, сказано в пресс-релизе.
Суд признал его виновным по семи статьям УК РФ: изнасилование (ч.2.131), насильственные действия сексуального характера (ч.2.132), разбой (162), покушение на изнасилование (ч.3.131), умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (115), насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч.4.ст.132), угроза убийством (ст.119).
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