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СНГ 03.07.2017 12:10

Серийный насильник-педофил получил в Челябинске 23 года колонии строгого режима

Районный суд в Челябинске вынес приговор 37-летнему местному жителю Вадиму Есипову за изнасилование и покушение на изнасилование женщин и детей, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Ему назначено наказание в виде 23 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в сумме 150 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый изнасиловал семилетнюю девочку. Он надругался над девочкой в вечернее время на участке местности, расположенном недалеко от пересечения центральных улиц города.

Также В.Есипову предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности еще семерых потерпевших, всего в совершении 22 преступных эпизодов. Преступления были совершены в период 2014 - 2016 годов, отмечается в сообщении.

В пресс-службе СУ СКР по региону агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что среди изнасилованных были также взрослые женщины.

Обвиняемый был задержан в результате проведенного комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СКР совместно с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, сказано в пресс-релизе.

Суд признал его виновным по семи статьям УК РФ: изнасилование (ч.2.131), насильственные действия сексуального характера (ч.2.132), разбой (162), покушение на изнасилование (ч.3.131), умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия (115), насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч.4.ст.132), угроза убийством (ст.119).

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ПЕДОФИЛ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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