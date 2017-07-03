Молодой бегун умер во время полумарафона в Красноярске, еще трое госпитализированы

Полиция проводит проверку по факту смерти участника полумарафона "Июльская жара" в Красноярске, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю в понедельник.

"Во время проходившего в воскресенье забега скончался 22-летний мужчина. Для установления обстоятельств назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как уточнила агентству исполняющая обязанности пресс-секретаря Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска (Красспорт) Анна Саха, мужчине стало плохо во время забега.

"Мужчина бежал самый длинный маршрут протяженностью 21,1 км и почти добежал до финиша. Ему не хватило около 100 метров, однако организм не выдержал нагрузки. Дежурившая на полумарафоне частная служба "Первая скорая помощь" в течение одной - двух минут начала оказывать помощь молодому человеку, однако помочь ему не смогла", - сказала А.Саха.

Как и все участники, он прошел предварительное медицинское обследование, которое включает запись кардиограммы. При этом она не смогла сказать, занимался ли мужчина спортом до забега, добавила собеседница агентства.

Она также сообщила, что еще трех участников полумарафона среднего возраста госпитализировали.

Полумарафон "Июльская жара", по данным администрации Красноярска, прошел уже в пятый раз и стал самым массовым полумарафоном, который проводится за Уралом.

Красспорт является соорганизатором мероприятия наряду со спортивным агентством "2:20".

Отмечается, что участники полумарафона сами определяют длину своего забега. Протяженность основного маршрута составляет 21,1 км, марафонский "пробник" для начинающих - 5 км и детская дистанция в 1 км.