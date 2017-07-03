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Дальнее зарубежье 03.07.2017 13:23

В "Твиттере" заявили, что запись Трампа с "избиением" CNN не противоречит правилам соцсети

В руководстве социальной сети "Твиттер" заявили, что запись президента США Дональда Трампа с избиением человека с логотипом телеканала CNN вместо головы, не нарушает правил компании.

Как сообщает CNN, на их запрос в "Твиттере" им сказали, что запись не противоречит основным положениям соцсети.

Между тем телеканал отмечает, что по правилам соцсети "Твиттер" может временно закрыть аккаунт по ряду причин, в том числе "если пользователь угрожает, совершает нападки на людей на основании расовой, религиозной, гендерной или другой принадлежности или занимается оскорблением или притеснением других".

Накануне Д.Трамп разметил на своей странице в "Твиттере" смонтированное видео, где он возле боксерского ринга избивает человека, у которого вместо головы наложен логотип телеканала.

При этом американский лидер не написал никаких комментариев или пояснений к сообщению, а лишь добавил "хэштеги" FNN и FraudNewsCNN (мошенническая новостная сеть - ИФ).

Ранее Д.Трамп уже неоднократно критиковал телеканал. Сомневаясь в объективности телеканала, он даже предлагал переименовать CNN в FNN (Fake News Network - Фейковая новостная сеть).

На данный момент эта запись на его странице в "Твиттере" получила более 274 тыс. "ретвитов" и 127 тыс. комментариев.

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Тэги: США, ТВИТТЕР, ТРАМП, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]