В руководстве социальной сети "Твиттер" заявили, что запись президента США Дональда Трампа с избиением человека с логотипом телеканала CNN вместо головы, не нарушает правил компании.
Как сообщает CNN, на их запрос в "Твиттере" им сказали, что запись не противоречит основным положениям соцсети.
Между тем телеканал отмечает, что по правилам соцсети "Твиттер" может временно закрыть аккаунт по ряду причин, в том числе "если пользователь угрожает, совершает нападки на людей на основании расовой, религиозной, гендерной или другой принадлежности или занимается оскорблением или притеснением других".
Накануне Д.Трамп разметил на своей странице в "Твиттере" смонтированное видео, где он возле боксерского ринга избивает человека, у которого вместо головы наложен логотип телеканала.
При этом американский лидер не написал никаких комментариев или пояснений к сообщению, а лишь добавил "хэштеги" FNN и FraudNewsCNN (мошенническая новостная сеть - ИФ).
Ранее Д.Трамп уже неоднократно критиковал телеканал. Сомневаясь в объективности телеканала, он даже предлагал переименовать CNN в FNN (Fake News Network - Фейковая новостная сеть).
На данный момент эта запись на его странице в "Твиттере" получила более 274 тыс. "ретвитов" и 127 тыс. комментариев.
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