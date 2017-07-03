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Регион 03.07.2017 13:35

Росавиация зафиксировала на выходных задержки рейсов 14 авиакомпаний

Росавиация в минувшие субботу и воскресенье зафиксировала задержки рейсов продолжительностью более двух часов 14 авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.

Так, 17 рейсов на выходных задержала AZUR air, 10 - IFly, 6 - "ВИМ-Авиа", по четыре - "Уральские авиалинии"и Pegas fly, три - NordStar, по два - Royal Flight и Nordwind, по одному - S7 Airlines, "ИрАэро", "Россия" (входит в группу "Аэрофлот), "Ямал", Red Wings и "Якутия". Среди причин задержек - позднее прибытие или неисправность воздушных судов, отсутствие резерва экипажей, "решение авиакомпании".

Самые продолжительные задержки вылетов зафиксированы у AZUR air (Москва - Мугла, более 16 часов и др.) и IFly (Санкт-Петербург - Анталья, почти 14 часов и др.)

Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКОМПАНИИ, РЕЙСЫ, ЗАДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]