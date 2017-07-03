Росавиация зафиксировала на выходных задержки рейсов 14 авиакомпаний

Росавиация в минувшие субботу и воскресенье зафиксировала задержки рейсов продолжительностью более двух часов 14 авиакомпаний, сообщается на сайте ведомства.
Так, 17 рейсов на выходных задержала AZUR air, 10 - IFly, 6 - "ВИМ-Авиа", по четыре - "Уральские авиалинии"и Pegas fly, три - NordStar, по два - Royal Flight и Nordwind, по одному - S7 Airlines, "ИрАэро", "Россия" (входит в группу "Аэрофлот), "Ямал", Red Wings и "Якутия". Среди причин задержек - позднее прибытие или неисправность воздушных судов, отсутствие резерва экипажей, "решение авиакомпании".
Самые продолжительные задержки вылетов зафиксированы у AZUR air (Москва - Мугла, более 16 часов и др.) и IFly (Санкт-Петербург - Анталья, почти 14 часов и др.)
Росавиация начала проводить ежедневный мониторинг задержек вылетов более чем на два часа с 20 июня. Причиной послужили массовые задержки и отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые наблюдались с конца мая. Как заявлял глава Росавиации Александр Нерадько, "эта репутационная ремарка должна сыграть свою роль при выборе пассажиром перевозчика". Следующий шаг, на который может пойти ведомство - провести проверки исполнения компаниями сертификационных и лицензионных требований. Крайней мерой А.Нерадько называл точечное ограничение программ чартерных перевозок.
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