Пожилой израильтянин-наркоторговец задержан в Грузии по запросу Германии

В Грузии задержан 64-летний гражданин Израиля, который с 2006 года разыскивался в Германии.

Как сообщили в понедельник МВД Грузии, задержание произошло в батумском аэропорту, куда мужчина прибыл из Израиля.

В ведомстве отметили, что задержанный находился в розыске по линии Интерпола. В Германии его обвиняют в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупных размерах.

"На данный момент начаты процедуры по экстрадиции задержанного", - уточнили в МВД.