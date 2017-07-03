Пожилой израильтянин-наркоторговец задержан в Грузии по запросу Германии

В Грузии задержан 64-летний гражданин Израиля, который с 2006 года разыскивался в Германии.
Как сообщили в понедельник МВД Грузии, задержание произошло в батумском аэропорту, куда мужчина прибыл из Израиля.
В ведомстве отметили, что задержанный находился в розыске по линии Интерпола. В Германии его обвиняют в приобретении, хранении и реализации наркотиков в особо крупных размерах.
"На данный момент начаты процедуры по экстрадиции задержанного", - уточнили в МВД.
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