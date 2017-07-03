Стивен Хокинг рассказал об опасности решения Трампа о выходе из Парижского соглашения

Британский астрофизик Стивен Хокинг в интервью Би-би-си рассказал о потенциальной угрозе которую несет для планеты решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.
"Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты", - заявил С.Хокинг.
"Изменение климата - одна из огромных угроз, стоящих перед нами, но мы можем предотвратить ее, если начнем действовать сейчас", - добавил он.
"Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты, которого можно было бы избежать, и подвергнет опасности природу для нас и наших детей", - заявил ученый.
Ранее С.Хокинг уже высказывал критику в связи с политикой американского президента в отношении защиты окружающей среды. Кроме того, ученый назвал Д.Трампа "демагогом", популярность которого "не поддается разумному объяснению".
С.Хокинг родился в 1942 году в Великобритании. Он является одним из наиболее известных и влиятельных астрофизиков-теоретиков, а также популяризатором науки.
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