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Финансы 03.07.2017 12:45

Портфель ЧБТР по проектам в Азербайджане в 2016г сократился на 27%

Текущий портфель Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) по проектам в Азербайджане в 2016 году сократился на 27,4% - до 91,296 млн евро, отмечается в годовой финансовой отчетности банка.

"Портфель банка по проектам в Азербайджане на 1 января 2017 года составляет 91,296 млн евро против 125,787 млн. евро на 1 января 2016 года", - отмечается в документах.

При этом неиспользованные Азербайджаном обязательства на 1 января 2017 года оцениваются в 27,16 млн евро против 48,597 млн евро годом ранее.

В целом, кредитный портфель банка на начало текущего года составляет 1 млрд 191,838 млн евро, включая кредиты на 1 млрд 139,072 млн и инвестиции в капитал на 52,766 млн. евро.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

А.Азизов

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Тэги: ЧБТР, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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