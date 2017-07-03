Представители арабских стран 5 июля обсудят в Каире ситуацию вокруг Катара

Представители четырех арабских стран, разорвавших отношения с Катаром, встретятся в среду в Каире, чтобы согласовать дальнейшие шаги, сообщают в понедельник западные СМИ.

Ожидается, что представители также обсудят "развитие отношений с Катаром, обменяются мнениями и оценят уровень международных и региональных контактов", говорится в заявлении главы египетского МИД Ахмеда Абу Зейда.

СМИ отмечают, что встреча совпадает с днем окончания ультиматума Катару.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. Катарские лидеры неоднократно заявляли, что выполнение этих требований неприемлемо.

Первоначально срок ультиматума, который требовал от Дохи выполнения требований четырех государств, истекал в воскресенье.

Предложение о продлении срока ультиматума внес Кувейт, выступающий посредником в деле урегулирования нынешнего кризиса.

Катарские лидеры неоднократно заявляли, что выполнение этих требований неприемлемо.