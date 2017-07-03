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СНГ 03.07.2017 14:33

Из 14 погибших в ДТП с автобусом в Татарстане четверо - дети - СКР

По последним данным, в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Татарстане погибли четыре ребенка.

"Погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения, два брата 2016 и 2001 года рождения и девочка 2002 года рождения", - сообщила помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова журналистам в понедельник.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КАМАЗ, который на жесткой сцепке тащил другой тягач, и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинск. Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся.

В сгоревшем пассажирском автобусе находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. По последним данным, в ДТП погибли 14 человек, более десятка были госпитализированы, в том числе водитель грузовика и двое водителей автобуса.

В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

По делу проводятся обыски в АО "Евразийская корпорация автовокзалов", его руководитель задержана.

По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ДТП, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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