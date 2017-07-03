Из 14 погибших в ДТП с автобусом в Татарстане четверо - дети - СКР

По последним данным, в ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля в Татарстане погибли четыре ребенка.
"Погибли четыре ребенка: девочка 2004 года рождения, два брата 2016 и 2001 года рождения и девочка 2002 года рождения", - сообщила помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Эльвира Газизова журналистам в понедельник.
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КАМАЗ, который на жесткой сцепке тащил другой тягач, и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на 2 июля в девяти километрах от города Заинск. Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся.
В сгоревшем пассажирском автобусе находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. По последним данным, в ДТП погибли 14 человек, более десятка были госпитализированы, в том числе водитель грузовика и двое водителей автобуса.
В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).
По делу проводятся обыски в АО "Евразийская корпорация автовокзалов", его руководитель задержана.
По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.
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