Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами

Тбилисский городской суд в понедельник приговорил к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы пятерых бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии по обвинению в скрытой видеосъемке и хранении кадров из личной жизни граждан.
Из пятерых обвиняемых двое находятся в розыске. Среди осужденных - бывший заместитель департамента конституционной безопасности МВД Васил Лелуашвили. Он занимал эту должность в 2010-2012 годах при правлении экс-президента Михаила Саакашвили.
Процесс, длившийся более года, был закрытым, однако, как сообщили журналистам в городском суде, вина обвиняемых была полностью доказана допросом более 100 свидетелей.
Адвокаты обвиняемых заявили журналистам о невиновности своих подзащитных. Они намерены опротестовать приговор в Тбилисском апелляционном суде.
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