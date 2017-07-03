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Регион 03.07.2017 14:47

Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами

Тбилисский городской суд в понедельник приговорил к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы пятерых бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии по обвинению в скрытой видеосъемке и хранении кадров из личной жизни граждан.

Из пятерых обвиняемых двое находятся в розыске. Среди осужденных - бывший заместитель департамента конституционной безопасности МВД Васил Лелуашвили. Он занимал эту должность в 2010-2012 годах при правлении экс-президента Михаила Саакашвили.

Процесс, длившийся более года, был закрытым, однако, как сообщили журналистам в городском суде, вина обвиняемых была полностью доказана допросом более 100 свидетелей.

Адвокаты обвиняемых заявили журналистам о невиновности своих подзащитных. Они намерены опротестовать приговор в Тбилисском апелляционном суде.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, СЛЕЖКА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]