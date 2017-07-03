Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами

Тбилисский городской суд в понедельник приговорил к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы пятерых бывших высокопоставленных сотрудников МВД Грузии по обвинению в скрытой видеосъемке и хранении кадров из личной жизни граждан.

Из пятерых обвиняемых двое находятся в розыске. Среди осужденных - бывший заместитель департамента конституционной безопасности МВД Васил Лелуашвили. Он занимал эту должность в 2010-2012 годах при правлении экс-президента Михаила Саакашвили.

Процесс, длившийся более года, был закрытым, однако, как сообщили журналистам в городском суде, вина обвиняемых была полностью доказана допросом более 100 свидетелей.

Адвокаты обвиняемых заявили журналистам о невиновности своих подзащитных. Они намерены опротестовать приговор в Тбилисском апелляционном суде.