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Инфраструктура и тендеры 03.07.2017 13:13

M.Nazimoglu проведет ремонт одного из учебных корпусов UNEC

ООО "M.Nazimoglu" проведет ремонт учебного здания №4 Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"UNEC и ООО "M.Nazimoglu" 29 июня заключили контракт на выполнение данных работ", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 96 тыс. 439,57 манатов.

А.Азизов

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Тэги: UNEC, ЗДАНИЕ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]