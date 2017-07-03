M.Nazimoglu проведет ремонт одного из учебных корпусов UNEC

ООО "M.Nazimoglu" проведет ремонт учебного здания №4 Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"UNEC и ООО "M.Nazimoglu" 29 июня заключили контракт на выполнение данных работ", - отметили в ведомстве.

Стоимость контракта составляет 96 тыс. 439,57 манатов.

А.Азизов