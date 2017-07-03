МЧС Азербайджана начал покупку зерна для Государственного зернового фонда

Государственное агентство по материальным резервам при министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана объявило о покупке с 3 июля зерна у местных производителей пшеницы для Государственного зернового фонда, отмечается в сообщении МЧС.

Стоимость закупки высококачественного зерна составляет 300 манатов за тонну.

Покупка зерна будет осуществляться посредством 19 предприятий до 1 сентября.

Н.Аббасова