Таллинн ждет участия Баку в мероприятиях в рамках «Восточного партнерства» в период председательства Эстонии в ЕС

Таллинн ожидает участия азербайджанских делегаций на основных мероприятиях, связанных с программой «Восточное партнерство» во время председательства Эстонии в Совете Европейского Союза, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол по особым поручениям эстонского МИД, директор эстонского центра «Восточного партнерства» (ЭЦВП) Яан Рейнхольд.
«4 октября 2017 года в Таллинне состоится конференция по электронному партнерству «Доверие к электронному управлению в странах «Восточного партнерства» (ВП). Азербайджан является очень важным и перспективным партнером программы ВП. Азербайджан может показать, чего достиг, что может показать Эстонии и в целом Евросоюзу для кооперации в этой стране»,- сказал Я.Рейнхольд.
По его словам, основными темами обсуждений будут: лучшие практики и их внедрение в странах ВП; политические рекомендации, как общие так и по отдельным странам, для развития электронного управления.
Дипломат отметил, что мероприятие организовано Секретариатом ЕС, Академией электронного управления Эстонии (eGA) и ЭЦВП.
Конференция софинансируется ЕС и МИД Эстонии.
Кроме того, в Эстонии также ждут азербайджанскую делегацию на конференции Гражданского общества «новая веха и значимые результаты для людей: Восточное партнерство 2020».
«Конференция является традиционным параллельным мероприятием Саммита ВП и состоится 25-27 октября. Главными темами конференции станут сотрудничество между правительством и гражданским обществом, демократическое управление, электронные решения в рамках прозрачного управления, включение общин в экономическое развитие и роль гражданского общества в развитии компетентности СМИ и борьбе с дезинформацией», - отметил он.
Мероприятие организовано Форумом гражданского общества (ФГО) ВП и ЭЦВП в сотрудничестве с эстонскими организациями гражданского общества (ОГО).
Основными целями конференции являются укрепление ОГО стран ВП и вовлечение гражданского общества в разработку политики ЕС в области ВП.
Мероприятие софинансируется Европейской Комиссией (ЕК), ФГО и МИД Эстонии.
«Наряду с этим, 26-27 октября в Таллинне состоится бизнес-форум ВП «Цифровая экономика – инновационная среда для прозрачного бизнеса без границ». Главной целью этого мероприятия является содействие трансграничным экономическим отношениям, прозрачности, созданию новых связей для бизнеса и сотрудничеству между компаниями из ЕС и стран ВП. В этом контексте, особое внимание будет уделяться малым и средним предприятиям»,- отметил Я.Рейнхольд.
По его словам, форум сосредоточен исключительно на бизнесе, политический фактор минимизирован.
Организаторами мероприятия выступают ЭЦВП и Агентство развития предпринимательства Эстонии (АРПЭ). Мероприятие софинансируется ЕК, МИД Эстонии и АРПЭ.
Ф.Исазаде
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