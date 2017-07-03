Во Франции предъявлены обвинения 23-летнему мужчине, планировавшему покушение на президента Макрона

Прокуратура Франции выдвинула обвинения в терроризме против 23-летнего мужчины, который ранее признался в планах совершить покушение на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает в понедельник газета "Паризьен".
Мужчину арестовали в минувший четверг. Позднее он сообщил полиции, что вынашивал планы покушения на президента Франции во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.
Кроме этого, арестованный высказывал националистические взгляды и планировал также атаковать представителей национальных меньшинств во Франции.
В прокуратуре отметили, что планы обвиняемого не отличались конкретностью, и что мужчина, по-видимому, действовал в одиночку.
Издание напоминает, что Э.Макрон вместе с президентом США Дональдом Трампом будет присутствовать на параде в Париже в День взятия Бастилии. Затем Э.Макрон, как ожидается, направится в Ниццу, чтобы почтить память жертв теракта 14 июля 2016 года, который унес жизни 86 человек.
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