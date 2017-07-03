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03.07.2017 13:51

Во Франции предъявлены обвинения 23-летнему мужчине, планировавшему покушение на президента Макрона

Прокуратура Франции выдвинула обвинения в терроризме против 23-летнего мужчины, который ранее признался в планах совершить покушение на президента страны Эмманюэля Макрона, сообщает в понедельник газета "Паризьен".

Мужчину арестовали в минувший четверг. Позднее он сообщил полиции, что вынашивал планы покушения на президента Франции во время празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

Кроме этого, арестованный высказывал националистические взгляды и планировал также атаковать представителей национальных меньшинств во Франции.

В прокуратуре отметили, что планы обвиняемого не отличались конкретностью, и что мужчина, по-видимому, действовал в одиночку.

Издание напоминает, что Э.Макрон вместе с президентом США Дональдом Трампом будет присутствовать на параде в Париже в День взятия Бастилии. Затем Э.Макрон, как ожидается, направится в Ниццу, чтобы почтить память жертв теракта 14 июля 2016 года, который унес жизни 86 человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОКУШЕНИЕ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]