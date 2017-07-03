Российские истребители за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков

Воздушно-космические силы России за неделю шесть раз поднимали в воздух истребители на перехваты иностранных разведывательных самолетов у границ РФ, сообщил в понедельник сайт Минобороны России.

За последние семь дней зафиксировано 15 иностранных разведывательных полетов у российских границ, говорится в сообщении.

Больше всего разведывательных полетов - восемь - у границ РФ совершила американская авиация. Были замечены самолеты RC-135 и стратегический беспилотник Global Hawk.

Согласно сайту Минобороны РФ, к границам РФ в течение недели также приближались разведывательные самолеты Швеции, Норвегии и Японии.

В июне российские истребители неоднократно поднимались в воздух для сопровождения над Балтикой американских разведывательных самолетов RC-135 и стратегических бомбардировщиков B-52.