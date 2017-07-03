Король Саудовской Аравии отказался участвовать в саммите G20 в связи с конфликтом вокруг Катара

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не примет участия в саммите G20 в Гамбурге из-за конфликта, развернувшегося в регионе в связи с изоляцией Катара, сообщило в понедельник немецкое агентство ДПА со ссылкой на саудовские дипломатические источники.

Вместо короля от Саудовской Аравии в саммите, который пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля, примет участие министр финансов страны Мохаммед Аль-Ядаан.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня текущего года разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли неприемлемыми.