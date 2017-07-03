Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 36° Завтра 25° 36° 5 Июл 24° 36° 6 Июл 22° 31°

Дальнее зарубежье 03.07.2017 14:05

Король Саудовской Аравии отказался участвовать в саммите G20 в связи с конфликтом вокруг Катара

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не примет участия в саммите G20 в Гамбурге из-за конфликта, развернувшегося в регионе в связи с изоляцией Катара, сообщило в понедельник немецкое агентство ДПА со ссылкой на саудовские дипломатические источники.

Вместо короля от Саудовской Аравии в саммите, который пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля, примет участие министр финансов страны Мохаммед Аль-Ядаан.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня текущего года разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли неприемлемыми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, САММИТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Саудовский король сменил престолонаследника, назначив сына - Мухаммеда бен Салмана Готовится визит короля Саудовской Аравии в Россию Король Саудовской Аравии уволил помощника, ударившего фотографа На похоронах саудовского монарха примет участие азербайджанская правительственная делегация Шейх Кавказа примет участие на похоронах саудовского короля Лидеры стран мира соболезнуют в связи с кончиной короля Саудовской Аравии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]