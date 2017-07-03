Король Саудовской Аравии отказался участвовать в саммите G20 в связи с конфликтом вокруг Катара

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд не примет участия в саммите G20 в Гамбурге из-за конфликта, развернувшегося в регионе в связи с изоляцией Катара, сообщило в понедельник немецкое агентство ДПА со ссылкой на саудовские дипломатические источники.
Вместо короля от Саудовской Аравии в саммите, который пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля, примет участие министр финансов страны Мохаммед Аль-Ядаан.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня текущего года разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду и обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.
Позднее они направили Катару ультиматум из 13 пунктов. В понедельник было принято решение о продлении срока этого ультиматума на 48 часов. В Дохе эти требования сочли неприемлемыми.
Три человека стали жертвами нападений на почве расизма в 2017 году - центр "Сова"
Италия назначила нового посла в Азербайджан
Во Франции предъявлены обвинения 23-летнему мужчине, планировавшему покушение на президента Макрона
Госинспекция труда предупредила работодателей о недопустимости работы на открытом воздухе при температуре выше 41 градуса
МЧС Азербайджана начал покупку зерна для Государственного зернового фонда
Число ядерных боеголовок в мире сократилось за год почти на 500 единиц - исследование
В Италии скончался актер Паоло Вилладжо
В выходные дни в ДТП на дорогах Азербайджана пострадали 19 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»