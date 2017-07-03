В выходные дни в ДТП на дорогах Азербайджана пострадали 19 человек - МВД

Около 20 человек пострадали в произошедших в выходные дни на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

«В результате произошедших в выходные дни в Азербайджане шести ДТП пострадали 19 человек», - отметили в ведомстве.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 149 преступлений, 19 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали за выходные 32 человека.

Зафиксировано два факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев