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Регион 03.07.2017 14:18

Терпение российской стороны в истории с арестом ее собственности в США на исходе - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о том, может ли Россия дать ответ на арест ее собственности в США до возможной встречи лидеров России и США на саммите G20.

"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается нюансов, то это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", - добавил Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США-ОТВЕТ, ДИПСОБСТВЕННОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]