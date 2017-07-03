Терпение российской стороны в истории с арестом ее собственности в США на исходе - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о том, может ли Россия дать ответ на арест ее собственности в США до возможной встречи лидеров России и США на саммите G20.
"Что касается принципа, то о принципе взаимности мы говорили, что касается того, что, безусловно, терпение российской стороны в этом плане на исходе, это тоже говорилось на разных уровнях", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Что касается нюансов, то это скорее вопрос нашего внешнеполитического ведомства", - добавил Д.Песков.
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