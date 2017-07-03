Италия назначила нового посла в Азербайджан

Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари прибудет в Баку в середине августа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в итальянском посольстве.

«Посол А.Массари прибудет в Баку в середине августа, а к своей дипломатической деятельности приступит после представления верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву»,- отметили в посольстве.

А.Массари сменит на посту посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо, который возглавлял итальянскую дипмиссию с 2013 года.

До назначения в Азербайджан А.Массари работал в посольстве Италии в Китае. Д.Кутильо же, продолжит свою работу в МИД Италии.

Ф.Исазаде