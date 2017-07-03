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Внешняя политика 03.07.2017 14:20

Италия назначила нового посла в Азербайджан

Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари прибудет в Баку в середине августа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в итальянском посольстве.

«Посол А.Массари прибудет в Баку в середине августа, а к своей дипломатической деятельности приступит после представления верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву»,- отметили в посольстве.

А.Массари сменит на посту посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо, который возглавлял итальянскую дипмиссию с 2013 года.

До назначения в Азербайджан А.Массари работал в посольстве Италии в Китае. Д.Кутильо же, продолжит свою работу в МИД Италии.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]