Италия назначила нового посла в Азербайджан

Новый посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари прибудет в Баку в середине августа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в итальянском посольстве.
«Посол А.Массари прибудет в Баку в середине августа, а к своей дипломатической деятельности приступит после представления верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву»,- отметили в посольстве.
А.Массари сменит на посту посла Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо, который возглавлял итальянскую дипмиссию с 2013 года.
До назначения в Азербайджан А.Массари работал в посольстве Италии в Китае. Д.Кутильо же, продолжит свою работу в МИД Италии.
Ф.Исазаде
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