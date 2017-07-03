Три человека погибли, 13 пострадали в результате расистски мотивированных нападений в первом полугодии 2017 года, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".
"С начала 2017 года от расистского насилия погибли три человека, были ранены 13 человек. Инциденты были зафиксированы в девяти регионах России", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе организации.
В июне центр "Сова" зафиксировал только одну акцию вандалов: была осквернена кирха в Воронеже. Всего с начала 2017 года в России, по данным организации, было совершено 26 актов ксенофобно мотивированного вандализма в 19 регионах страны.
За пропаганду ксенофобии в июне 2017 года было вынесено 17 обвинительных приговоров в 14 регионах страны, по этим приговорам было осуждено 28 человек, в том числе участники движения Misanthropic Division.
Всего с начала 2017 года за ксенофобную пропаганду было вынесено 95 приговоров в отношении 110 человек в 49 регионах страны, отмечают в организации.
За расистски мотивированное насилие в июне было вынесено два приговора в отношении 11 человек в Москве и Воронежской области. Всего за полгода было вынесено не менее пяти приговоров за насильственные преступления, в которых суд признал мотив ненависти. В этих процессах были осуждены 16 человек в пяти регионах страны, сообщает центр "Сова".
Госинспекция труда предупредила работодателей о недопустимости работы на открытом воздухе при температуре выше 41 градуса
МЧС Азербайджана начал покупку зерна для Государственного зернового фонда
Число ядерных боеголовок в мире сократилось за год почти на 500 единиц - исследование
В Италии скончался актер Паоло Вилладжо
В выходные дни в ДТП на дорогах Азербайджана пострадали 19 человек - МВД
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
Президент Алиев находится с визитом в городе Ширван
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
Высокопоставленные сотрудники МВД Грузии осуждены за слежку за согражданами
Из 14 погибших в ДТП с автобусом в Татарстане четверо - дети - СКР
Пассажиров эвакуировали со станции London Bridge в Великобритании - СМИ
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»