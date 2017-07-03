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03.07.2017 14:24

Три человека стали жертвами нападений на почве расизма в 2017 году - центр "Сова"

Три человека погибли, 13 пострадали в результате расистски мотивированных нападений в первом полугодии 2017 года, сообщает информационно-аналитический центр "Сова".

"С начала 2017 года от расистского насилия погибли три человека, были ранены 13 человек. Инциденты были зафиксированы в девяти регионах России", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

В июне центр "Сова" зафиксировал только одну акцию вандалов: была осквернена кирха в Воронеже. Всего с начала 2017 года в России, по данным организации, было совершено 26 актов ксенофобно мотивированного вандализма в 19 регионах страны.

За пропаганду ксенофобии в июне 2017 года было вынесено 17 обвинительных приговоров в 14 регионах страны, по этим приговорам было осуждено 28 человек, в том числе участники движения Misanthropic Division.

Всего с начала 2017 года за ксенофобную пропаганду было вынесено 95 приговоров в отношении 110 человек в 49 регионах страны, отмечают в организации.

За расистски мотивированное насилие в июне было вынесено два приговора в отношении 11 человек в Москве и Воронежской области. Всего за полгода было вынесено не менее пяти приговоров за насильственные преступления, в которых суд признал мотив ненависти. В этих процессах были осуждены 16 человек в пяти регионах страны, сообщает центр "Сова".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КСЕНОФОБИЯ, НАСИЛИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]