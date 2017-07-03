Пассажиров эвакуировали со станции London Bridge в Великобритании - СМИ

Полиция Лондона эвакуировала людей с железнодорожной станции London Bridge, сообщили в понедельник британские СМИ.

Согласно данным газеты "Индепендент", эвакуация проводилась в связи с пожарной тревогой, однако к настоящему моменту пассажирам уже разрешили вернуться на станцию.

СМИ сообщают об ожидаемой задержке в движении поездов. При этом отправка рейсов на смежной одноименной станции метро проходит в обычном режиме.

Информации и пострадавших не поступало.