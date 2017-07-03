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Дальнее зарубежье 03.07.2017 14:33

Пассажиров эвакуировали со станции London Bridge в Великобритании - СМИ

Полиция Лондона эвакуировала людей с железнодорожной станции London Bridge, сообщили в понедельник британские СМИ.

Согласно данным газеты "Индепендент", эвакуация проводилась в связи с пожарной тревогой, однако к настоящему моменту пассажирам уже разрешили вернуться на станцию.

СМИ сообщают об ожидаемой задержке в движении поездов. При этом отправка рейсов на смежной одноименной станции метро проходит в обычном режиме.

Информации и пострадавших не поступало.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, МОСТ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]