Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с московскими властями обеспечить создание в столице анимационного технопарка.

Согласно поручению президента анимационный технопарк должен быть создан на базе киностудии "Союзмультфильм".

Доклад о выполнении этого поручения премьер Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны представить до 1 февраля 2018 года.

Перечень поручений президента по итогам встречи с представителями российских анимационных студий опубликован на сайте Кремля.

Также правительству РФ дано поручение разработать перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественных анимационных фильмов.

Перечень мер должен быть подготовлен к 1 сентября текущего года.

К этому же сроку кабинету министров поручается разработать программу, предусматривающую экранизацию произведений российской классической литературы с применением средств анимации.

В перечне поручений отмечается, что эти анимационные фильмы впоследствии должны использоваться в общеобразовательных программах.

Соответствующие предложения правительства должны предусматривать и выделение на указанные цели дополнительных субсидий из федерального бюджета.

Кроме того, правительство с участием Ассоциации организаций индустрии анимационного кино должно представить предложения по разработке отечественного программного обеспечения для нужд аниматоров.

Срок выполнения этого поручения - 1 августа текущего года.

А к 15 сентября администрации президента поручается подготовить проект акта о выделении средств из Резервного фонда главы государства на финансирование разработки программного обеспечения для отечественного анимационного кино.