В Италии скончался актер Паоло Вилладжо

Выдающийся итальянский актер, режиссер и писатель Паоло Вилладжо скончался в Риме на 85-м году жизни, сообщают в понедельник местные СМИ.
Первой о смерти актера сообщила его дочь Элизабетта. "Прощай, папа. Теперь ты вновь можешь летать", - написала она в "Фейсбуке".
С начала июня П.Вилладжо проходил лечение в частной римской клинике.
Соболезнования в связи со смертью актера выразили, в частности, премьер Италии Паоло Джентилони, председатели обеих палат парламента, а также многочисленные итальянские деятели искусства.
П.Вилладжо родился в 1932 году в Генуе. Он снимался в фильмах Федерико Феллини, Эрманно Ольми, Марио Моничелли и других известных режиссеров.
Большую известность в Италии и за ее пределами П.Вилладжо принес цикл сатирических фильмов о злоключениях бухгалтера Уго Фантоцци.
Прощание с актером в Риме, как ожидается, состоится в среду.
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