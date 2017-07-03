В Италии скончался актер Паоло Вилладжо

Выдающийся итальянский актер, режиссер и писатель Паоло Вилладжо скончался в Риме на 85-м году жизни, сообщают в понедельник местные СМИ.

Первой о смерти актера сообщила его дочь Элизабетта. "Прощай, папа. Теперь ты вновь можешь летать", - написала она в "Фейсбуке".

С начала июня П.Вилладжо проходил лечение в частной римской клинике.

Соболезнования в связи со смертью актера выразили, в частности, премьер Италии Паоло Джентилони, председатели обеих палат парламента, а также многочисленные итальянские деятели искусства.

П.Вилладжо родился в 1932 году в Генуе. Он снимался в фильмах Федерико Феллини, Эрманно Ольми, Марио Моничелли и других известных режиссеров.

Большую известность в Италии и за ее пределами П.Вилладжо принес цикл сатирических фильмов о злоключениях бухгалтера Уго Фантоцци.

Прощание с актером в Риме, как ожидается, состоится в среду.