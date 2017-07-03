Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке

Санкт-Петербургский городской суд на год сократил срок тюремного заключения для гражданки КНР, осужденной за кражу бриллианта с выставочного стенда в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.
Лю Лимэй снизили наказание с трех до двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
"Осужденная раскаялась и в полной мере возместила ущерб от кражи, выплатив полную стоимость украденного бриллианта - 6,3 млн рублей. Было учтено наличие у нее на иждивении тяжелобольного ребенка. Суд принял во внимание и тот факт, что женщина является иностранной гражданкой и совершенно не говорит по-русски, что делает для нее пребывание в российской колонии крайне тяжелым", - сказал собеседник.
Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города, бриллиант весом 3,01 карата и стоимостью 6,3 млн рублей был похищен в феврале 2017 года с одного из стендов на международном форуме ювелирной продукции, который проходил в выставочном центре "Экспофорум". Его подменили на камень, не представляющий ценности.
Позже по подозрению в краже были задержаны двое граждан Китая, которые прибыли в Петербург по туристической визе. В том числе Лю Лимэй.
По данным СМИ, задержанный знакомый Лю Лимэй проходил по делу свидетелем.
Похищенный камень был вывезен на территорию Китая.
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