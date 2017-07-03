Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 35° 6 Июл 24° 36° 7 Июл 21° 31°

СНГ 03.07.2017 17:15

Суд Петербурга смягчил приговор укравшей бриллиант китаянке

Санкт-Петербургский городской суд на год сократил срок тюремного заключения для гражданки КНР, осужденной за кражу бриллианта с выставочного стенда в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Лю Лимэй снизили наказание с трех до двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

"Осужденная раскаялась и в полной мере возместила ущерб от кражи, выплатив полную стоимость украденного бриллианта - 6,3 млн рублей. Было учтено наличие у нее на иждивении тяжелобольного ребенка. Суд принял во внимание и тот факт, что женщина является иностранной гражданкой и совершенно не говорит по-русски, что делает для нее пребывание в российской колонии крайне тяжелым", - сказал собеседник.

Как сообщал "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города, бриллиант весом 3,01 карата и стоимостью 6,3 млн рублей был похищен в феврале 2017 года с одного из стендов на международном форуме ювелирной продукции, который проходил в выставочном центре "Экспофорум". Его подменили на камень, не представляющий ценности.

Позже по подозрению в краже были задержаны двое граждан Китая, которые прибыли в Петербург по туристической визе. В том числе Лю Лимэй.

По данным СМИ, задержанный знакомый Лю Лимэй проходил по делу свидетелем.

Похищенный камень был вывезен на территорию Китая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПРИГОВОР, СМЯГЧЕНИЕ


Похожие новости


Стоматолог, удалившая пациентке 22 здоровых зуба, сбежала от следствия Петербургский метрополитен оспорит результаты проверки, выявившей уязвимость безопасности после апрельского теракта Архиерей впервые за сто лет совершил литургию в Эрмитаже Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек, в больнице скончалась еще одна пострадавшая Скончался пострадавший при взрыве в метро Петербурга, общее число погибших возросло до 15 человек Восемь человек задержаны в Петербурге и Москве по делу о теракте в метро северной столицы РФ - СК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]