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СНГ 03.07.2017 17:31

Импортная продукция с ГМО будет регистрироваться так же, как и отечественная - постановление правительства

Правительство РФ распространило на импортную продукцию, полученную с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), правила государственной регистрации и мониторинга, которые ранее действовали в отношении ГМО и продукции из них, полученной на территории страны.

Соответствующие изменения вносятся в постановление кабинета министров "О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы".

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬТСВО, ГМО, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]