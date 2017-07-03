Импортная продукция с ГМО будет регистрироваться так же, как и отечественная - постановление правительства

Правительство РФ распространило на импортную продукцию, полученную с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО), правила государственной регистрации и мониторинга, которые ранее действовали в отношении ГМО и продукции из них, полученной на территории страны.

Соответствующие изменения вносятся в постановление кабинета министров "О государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы".

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.