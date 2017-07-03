Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте руководителя АО "Евразийская корпорация автовокзалов", сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Дорожно-транспортное происшествие с участием КАМАЗа, который на жесткой сцепке тащил другой тягач, и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на 2 июня в девяти километрах от города Заинска. Автобус, следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся.

В сгоревшем пассажирском автобусе находились 29 человек: 28 пассажиров и водитель.

По последним данным, в ДТП погибли 14 человек, более десятка были госпитализированы, в том числе водитель грузовика и два водителя автобуса.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

По делу прошли обыски в АО "Евразийская корпорация автовокзалов", его руководитель была задержана.

По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.