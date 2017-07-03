Белоруссия отмечает День независимости

В Белоруссии в понедельник отмечается главный государственный праздник - День независимости, в Минске по этому случаю состоялся военный парад.
В военном параде приняли участие 20 расчетов военнослужащих различных родов войск, более 25 парадных расчетов механизированной колонны. Всего было задействовано более 220 единиц боевой техники, в том числе система залпового огня "Полонез", зенитно-ракетные комплексы "С-300ПС", "Бук" и "Тор-М2".
После прохождения механизированной колонны жители и гости столицы в небе над Минском наблюдали основные типы авиационной техники ВВС и войск ПВО.
Завершил военный парад плац-концерт роты почетного караула и выступление сводного оркестра Вооруженных сил.
В столице и городах Белоруссии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости.
Вечером в ознаменование Дня независимости будет произведен праздничный салют в городе-герое Минске, крепости-герое Бресте, городах Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.
Во время праздничных мероприятий милиция усилит меры по обеспечению охраны правопорядка.
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