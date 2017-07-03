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Туризм 03.07.2017 18:39

Турпоток из России в Испанию за пять месяцев вырос почти на 14%

Испанию за пять месяцев 2017 года посетили 305,1 тыс. российских туристов, что на 13,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальный институт статистики (INE) страны.

Общее число туристов, приехавших в Испанию в январе-мае 2017 года, составило 27,933 млн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов за пять месяцев прибыло в Испанию из Великобритании (6,405 млн, рост на 10,9%), Германии (4,034 млн, +7,6%) и Франции (3,881 млн, +5%).

В мае турпоток из России увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 81,7 тыс. человек. Общее число иностранных туристов в мае выросло на 11,7%, до 7,944 млн.

В 2016 году в Испанию приехало 75,6 млн туристов, в том числе чуть более 1 млн россиян.

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Тэги: ИСПАНИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]