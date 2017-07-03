SOCAR увеличила в I полугодии отгрузку нефти из порта Новороссийск в 1,6 раза

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года отгрузила из порта Новороссийск 733,664 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку-Новороссийск, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года компания отгрузила из Новороссийска 479,073 тыс. тонн. Таким образом, в январе-июне 2017 года объем отгрузки увеличился в 1,6 раза.

В июне 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 159,826 тыс. тонн нефти.

Договор между АК "Транснефть" и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова