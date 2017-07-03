Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран в системе ASAN-Viza

Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран, на которых распространяется система ASAN-Viza, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана.
В Минкультуры и туризма состоялось заседание рабочей группы под председательством замминистра культуры и туризм Назима Самедова по упрощению визовых процедур для туристов, посещающих Азербайджан.
"По итогам заседания принято решение подготовить предложения, направленных на увеличение числа стран в системе ASAN-Viza", - подчеркивает ведомство.
На заседании также были обсуждены вопросы изучения иностранных языков сотрудниками МВД, Таможенного комитета, Госпогранслужбы и организации с июля текущего года специальных тренингов в этом направлении.
Ф.Исазаде
Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд
Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны
Президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на Трампа в урегулировании карабахского конфликта
Нефть дорожает 8-ую сессию подряд, цена Brent выросла до $49,4 за баррель
Pegas Fly с 27 июля начнет летать из "Жуковского" в Баку
Азербайджан представил в ООН отчет о планах в рамках устойчивого развития до 2030 года
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Ширване
ВБ выделит Узбекистану $295 млн на проекты по мелиорации и животноводству
Афины требуют вывода турецких войск с севера Кипра
Шестеро пожарных пострадали при тушении лесного пожара в Португалии
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей «YouTube»
В Грузии роуминг выгоднее с Nar: закажи один из пакетов «Отпуск», наслаждайся путешествием!
Компания Bakcell провела соревнования, посвященные Дню Вооруженных сил Азербайджанской Республики
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»