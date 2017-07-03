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Туризм 03.07.2017 16:57

Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран в системе ASAN-Viza

Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран, на которых распространяется система ASAN-Viza, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана.

В Минкультуры и туризма состоялось заседание рабочей группы под председательством замминистра культуры и туризм Назима Самедова по упрощению визовых процедур для туристов, посещающих Азербайджан.

"По итогам заседания принято решение подготовить предложения, направленных на увеличение числа стран в системе ASAN-Viza", - подчеркивает ведомство.

На заседании также были обсуждены вопросы изучения иностранных языков сотрудниками МВД, Таможенного комитета, Госпогранслужбы и организации с июля текущего года специальных тренингов в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРИСТЫ, ВИЗА, УПРОЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]