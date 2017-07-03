Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран в системе ASAN-Viza

Правительство Азербайджана подготовит предложения по увеличению числа стран, на которых распространяется система ASAN-Viza, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Азербайджана.

В Минкультуры и туризма состоялось заседание рабочей группы под председательством замминистра культуры и туризм Назима Самедова по упрощению визовых процедур для туристов, посещающих Азербайджан.

"По итогам заседания принято решение подготовить предложения, направленных на увеличение числа стран в системе ASAN-Viza", - подчеркивает ведомство.

На заседании также были обсуждены вопросы изучения иностранных языков сотрудниками МВД, Таможенного комитета, Госпогранслужбы и организации с июля текущего года специальных тренингов в этом направлении.

Ф.Исазаде