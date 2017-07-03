Ушаков: отношения России и США необходимо выводить из тупика, российская сторона готова к дискуссии по всей повестке дня

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят двусторонние отношения, важность которых понимают и в Москве, и в Вашингтоне, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, двусторонка, все таки отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, что это одинаково важно и для нас и для американцев", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в преддверие поездки В.Путина в Гамбург на саммит G20.

"У нас очень много тем, которые следует обсуждать на высшем уровне, мы к такой дискуссии готовы, буквально по всей и двусторонней и международной повестке дня", - подчеркнул помощник президента РФ.

Как ожидается, В.Путин и Д.Трамп проведут "на полях" саммита двустороннюю встречу.