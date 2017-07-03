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СНГ 03.07.2017 18:53

Ушаков: отношения России и США необходимо выводить из тупика, российская сторона готова к дискуссии по всей повестке дня

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят двусторонние отношения, важность которых понимают и в Москве, и в Вашингтоне, заявил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, двусторонка, все таки отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, что это одинаково важно и для нас и для американцев", - сказал Ю.Ушаков на брифинге в преддверие поездки В.Путина в Гамбург на саммит G20.

"У нас очень много тем, которые следует обсуждать на высшем уровне, мы к такой дискуссии готовы, буквально по всей и двусторонней и международной повестке дня", - подчеркнул помощник президента РФ.

Как ожидается, В.Путин и Д.Трамп проведут "на полях" саммита двустороннюю встречу.

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Тэги: РОССИЯ, УШАКОВ, США, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]