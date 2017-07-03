SOCAR увеличила в I полугодии экспорт нефти из порта Супса на 8%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года из порта Супса экспортировала 1 млн 315,184 тыс. тонн азербайджанской нефти, транспортированной по нефтепроводу Баку-Супса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
Как сообщалось ранее, в I-ом полугодии 2016 года SOCAR экспортировала из порта Супса 1 млн 217,067 тыс. тонн нефти. Таким образом, за январь-июнь 2017 года отгрузка нефти SOCAR из порта Супса увеличилась на 8,1%.
В июне 2017 года компания отгрузила из порта Супса 176,139 тыс. тонн нефти.
В 2016 году SOCAR экспортировала из порта Супса 2 млн 383,854 тыс. тонн нефти.
Нефтепровод Баку-Супса введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года. Протяженность нефтепровода составляет 837 км, диаметр - 530 мм. Трубопровод пропускной способностью 7,5 млн тонн нефти в год был построен в рамках контракта на разработку месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
Н.Аббасова
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