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03.07.2017 19:07

Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны

Сирийское военное командование объявило о прекращении огня до 6 июля в южной части страны, сообщают в понедельник официальные СМИ Сирии.

По их данным, прекращение огня вступило в силу еще в 12:00 2 июля и продлится до 0:00 6 июля.

Военные пояснили, что прекращение огня будет действовать в регионе Дераа-Кунейтра-Сувейда. Цель этой инициативы - поддержать усилия по национальному примирению.

При этом в командовании предупреждают, что готовы отвечать на нападения на их позиции во время прекращения огня.

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Тэги: СИРИЯ, ЮГ, ПЕРЕМИРИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]