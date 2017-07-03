Сирийские военные прекращают боевые действия до 6 июля в южных регионах страны

Сирийское военное командование объявило о прекращении огня до 6 июля в южной части страны, сообщают в понедельник официальные СМИ Сирии.

По их данным, прекращение огня вступило в силу еще в 12:00 2 июля и продлится до 0:00 6 июля.

Военные пояснили, что прекращение огня будет действовать в регионе Дераа-Кунейтра-Сувейда. Цель этой инициативы - поддержать усилия по национальному примирению.

При этом в командовании предупреждают, что готовы отвечать на нападения на их позиции во время прекращения огня.