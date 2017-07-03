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ТЭК 03.07.2017 17:01

Добыча нефти в Азербайджане в июне увеличилась до 794 тыс. б/с, договоренности с ОПЕК+ соблюдаются – Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июне 2017 года составил 793,7 тыс. баррелей, отмечается в информации министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 793,7 тыс. баррелей, из которых 738,7 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

В январе 2017 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей в сутки, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае - 785,3 тыс. баррелей.

Таким образом, в среднем в первом полугодии Азербайджан добывал 777,3 тыс. б/с.

По данным Минэнерго, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июне текущего года составил 624,1 тыс. баррелей нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 21,4 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки – до ниже 800 тыс. б/с. Таким образом, Азербайджан в I-ом полугодии выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки.

Страны, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков. Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]