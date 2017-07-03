SOCAR сократила в I полугодии отгрузку нефти из терминала Джейхан на 5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 8 млн 126,315 тыс. тонн азербайджанской нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.
Как сообщалось, в I-ом полугодии 2016 года SOCAR из нефтяного терминала Джейхан отгрузила 8 млн 536,793 тыс. тонн азербайджанской нефти. Таким образом, объем отгрузки за январь-июнь 2017 года сократился на 4,8%.
В июне компания отгрузила из терминала в Джейхане 1 млн 429,248 тыс. тонн азербайджанской нефти.
По данным SOCAR, в июне нефть сорта Brent продавалась на мировых рынках в среднем по цене $46,53 за баррель (в мае - $50,43), сорта Urals - $45,97 за баррель (в мае - $49,4 за баррель), сорта BTC FOB Ceyhan - $47,51 за баррель (в мае - $51,55 за баррель).
В 2016 году из нефтяного терминала Джейхан SOCAR отгрузила 16 млн 784,975 тыс. тонн азербайджанской нефти.
Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане 443 км, в Грузии - 249 км, в Турции - 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.
Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).
Н.Аббасова
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