SOCAR сократила в I полугодии экспорт продукции нефтепереработки и нефтехимии на 28%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2017 года экспортировала на мировые рынки 465,163 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе SOCAR.

Как сообщалось, SOCAR в I-ом полугодии 2016 года направила на экспорт нефтепродуктов и нефтехимической продукции в объеме 643,085 тыс. тонн. Таким образом, в I-ом полугодии 2017 года объем экспорта снизился на 27,7%.

В структуре экспорта в январе-июне 2017 года доля дизельного топлива составила 315,554 тыс. тонн, авиационного топлива - 24,085 тыс. тонн, топочного мазута - 0,117 тыс. тонн, полиэтилена высокого давления - 47,811 тыс. тонн, абсолютного изопропилового спирта - 5,819 тыс. тонн, жидкой пиролизной смолы - 34,301 тыс. тонн, пропилена - 22,157 тыс. тонн, бутилен -бутадиеновой фракции - 15,319 тыс. тонн.

В июне 2017 года компания экспортировала на мировые рынки 78,378 тыс. тонн продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Структура экспорта: дизтопливо – 52,64 тыс. тонн, авиационное топливо - 3,479 тыс. тонн, полиэтилен высокого давления - 7,471 тыс. тонн, абсолютный изопропиловый спирт - 0,286 тыс. тонн, жидкая пиролизная смола - 6,201 тыс. тонн, пропилен - 5,149 тыс. тонн, бутилен- бутадиеновая фракция - 3,152 тыс. тонн.

По данным SOCAR, в июне средняя цена этилированного бензина на мировых рынках составила $486,51 за тонну (в мае - $520,58 за тонну), авиационного топлива - $444,8 ($471,86), дизтоплива - $409,64 ($442,95), мазута с 1%-ным содержанием серы - $286,89 ($299,83), полиэтилена высокого давления - $1175 ($1222,5), бутилен -бутадиеновой фракции - $502,9 ($635,27), жидкой пиролизной смолы - $486,51 ($520,58), пропилена - 840 евро (880 евро), абсолютного изопропилового спирта - 1467,5 евро за тонну (1592,5 евро).

В 2016 году компания экспортировала 1 млн 139,897 тыс. тонн нефтепродуктов.

В Азербайджане с 1 января 2015 года действует один нефтеперерабатывающий завод - Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова