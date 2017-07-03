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03.07.2017 19:21

Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд

Французская нефтегазовая компания Total подписала в понедельник в Тегеране контракт на разработку газового месторождения.

Total стала первой западной нефтегазовой компанией, которая вернулась в Иран после отмены экономических санкций, сообщили иранские СМИ.

По их данным, французская компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения Южный Парс. В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций, китайской корпорации CNPC - 30%, а иранской компании Pertopars - 19,9%.

Генеральный директор группы Total Патрик Пуйянне и министр нефти Ирана Бижан Зангане подписали контракт на сумму $4,8 млрд, который рассчитан на 20 лет, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

П.Пуйянне примет президент Ирана Хасан Рухани.

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Тэги: ИРАН, TOTAL, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]