Total заключила контракт с Тегераном почти на $5 млрд

Французская нефтегазовая компания Total подписала в понедельник в Тегеране контракт на разработку газового месторождения.

Total стала первой западной нефтегазовой компанией, которая вернулась в Иран после отмены экономических санкций, сообщили иранские СМИ.

По их данным, французская компания возглавит консорциум по разработке 11-го офшорного участка месторождения Южный Парс. В консорциуме группе Total принадлежит 50,1% акций, китайской корпорации CNPC - 30%, а иранской компании Pertopars - 19,9%.

Генеральный директор группы Total Патрик Пуйянне и министр нефти Ирана Бижан Зангане подписали контракт на сумму $4,8 млрд, который рассчитан на 20 лет, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

П.Пуйянне примет президент Ирана Хасан Рухани.