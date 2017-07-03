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Бизнес и законодательство 03.07.2017 17:44

Делегация иранских предпринимателей 5-6 июля посетит Азербайджан

Делегация иранских предпринимателей 5-6 июля посетит Азербайджан, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

«Делегация Палаты сотрудничества иранской провинции Западный Азербайджан 5-6 июля посетит Азербайджан для проведения встреч с местными предпринимателями», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 6 июля в Баку пройдет деловая встреча с участием предпринимателей Азербайджана и Ирана.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов

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Тэги: ИРАН, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]