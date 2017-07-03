Делегация иранских предпринимателей 5-6 июля посетит Азербайджан, говорится в сообщении Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

«Делегация Палаты сотрудничества иранской провинции Западный Азербайджан 5-6 июля посетит Азербайджан для проведения встреч с местными предпринимателями», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 6 июля в Баку пройдет деловая встреча с участием предпринимателей Азербайджана и Ирана.

Azpromo учреждено министерством экономического развития в 2003 году. На начальном этапе фонд занимался вопросами поощрения инвестиций и консультаций по вопросам инвестиций. В августе 2005 года функции фонда были расширены, и фонд стал заниматься вопросами поощрения экспорта.

А.Ахундов