Tesla начнет производство Model 3 на две недели раньше срока - Маск

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. получил все необходимые разрешения регуляторов на производство автомобилей Model 3 на две недели раньше намеченного срока, заявил глава компании Илон Маск в соцсети Twitter.
Таким образом, первая машина сойдет с конвейера уже 7 июля, в августе компания планирует выпустить 100 автомобилей, в сентябре - свыше 1,5 тыс., к декабрю производство достигнет 20 тыс.
Первые 30 покупателей получат свои машины 28 июля.
Model 3 станет самой доступной моделью в линейке Tesla - стоимость автомобиля в базовой комплектации составит $35 тыс. Электромобиль может проехать без подзарядки 346 километров, время разгона с нуля до 100 км/ч - немногим более 6 секунд.
Акции Tesla в начале торгов в понедельник дорожают на 1,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 67% и составляет $59,4 млрд.
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