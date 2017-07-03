Президент Азербайджана заявил, что рассчитывает на Трампа в урегулировании карабахского конфликта

Азербайджан возлагает большие надежды на США и лично на президента Дональда Трампа в мирном и справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, отмечает азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"Азербайджано-американские отношения за 25 лет достигли уровня стратегического партнерства. Поддержка США крупных транснациональных энергетических проектов, реализуемых Азербайджаном, совместная борьба с международным терроризмом, а также тесное и эффективное сотрудничество в миссии в Афганистане являются основными факторами, характеризующими наше партнерство", - отметил И.Алиев в поздравлении Д.Трампу в связи с Днем независимости США.
И.Алиев в поздравлении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, подчеркнул, что Баку "возлагает большие надежды на США, как на сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично на Вас, в мирном и справедливом урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана".
Азербайджанский лидер отметил, что урегулирование конфликта позволит освободить оккупированные территории Азербайджана и вернуться более 1 млн наших соотечественников в родные дома.
И.Алиев пожелал американскому народу процветания и благополучия.
А.Азизов
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