Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3,9 млн манатов на строительство автодороги Гейляр-Гушчу в Шамахинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Гейляр-Гушчу соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают 14 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов