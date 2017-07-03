Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Azeravtoyol" из госбюджета 3,9 млн манатов на строительство автодороги Гейляр-Гушчу в Шамахинском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Автодорога Гейляр-Гушчу соединяет четыре населенных пункта, в которых проживают 14 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
А.Азизов
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